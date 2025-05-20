В Алматы на три дня ограничат движение из-за пробивки проспекта Абая

— В связи с укладкой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия с 23:00 20 мая до 16:00 23 мая будет ограничено движение по проспекта Абая от улицы Алатау до улицы Строительной. Объезд будет осуществляться по улице Алатау в южном и северном направлении, — уточнили в акимате.

Кроме того, с 23:00 22 мая до 16:00 27 мая движение будет ограничено на перекрестке с улицей К. Медеубекова (Карьерная). Объезд данного участка будет осуществляться с южной стороны по улицам У. Караманова, Грушовая, Виноградова и по улице Строительная в северном и южном направлениях.

Сообщается, что движение по пробивке проспекта Абая до границы города планируется открыть в этом году. На сегодня работы ведутся на оставшемся участке в 600 метров, общая протяженность пробивки составит 5,3 км.

Напомним, с 23 апреля по 10 июня по бульвару Бухар Жырау от улицы Сергея Маркова до улицы Римского-Корсакова с южной стороны частично закрыто движение для автотранспорта.

Кроме того, в связи с реконструкцией трубопроводов движение на улицах Римского-Корсакова и Габдуллина ограничили до августа.