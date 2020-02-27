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Валидация в автобусах Нур-Султана останется обязательной для детей

27 Февраля 2020 17:57
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Валидация в автобусах Нур-Султана останется обязательной для детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Валидация в автобусах Нур-Султана останется обязательной для детей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

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«Валидация транспортной карты в автобусе (включительно для тех, у кого бесплатный проезд) остается обязательной, так как на основе данных составляются маршруты общественного транспорта», - сообщили в пресс-службе акимата Нур-Султана.

В пресс-службе добавили, что бесплатный проезд в автобусах начнет действовать с 28 марта, за это время будут проведены все подготовительные работы: даны разъяснения участникам общественного транспорта, детям необходимо приобрести именные транспортные карты (у кого есть - нет необходимости менять на новую).

Напомним, сегодня в City Transportation Systems (бывшее название «Астана LRT» - прим. ред.) сообщили о внедрении бесплатного проезда для несовершеннолетних с 28 марта.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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