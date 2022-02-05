Валерия Тюленева: не буду скрывать, сегодня гонка получилась отвратительной
НУРСУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пекин в эти дни принимает зимние Олимпийские игры. В рамках главного старта этой зимы завершились соревнования в скиатлоне среди женщин. В интервью Olympic.kz Валерия Тюленева, которая заняла 51 место, оценила свое выступление на соревнованиях, передает МИА «Казинформ».
«Не буду скрывать, сегодня гонка получилась отвратительной. Лично для меня. В первую очередь, не совсем угадала с лыжами. Это специфическая работа. Все, что я пыталась работать, подъем, все растворялось на спусках. Меня пачками обгоняли люди, не вставая, так сказать, в стойку. Лыжи стояли колом. Но это полностью моя вина. Беру на себя ответственность, так как подборкой лыж занимаюсь я собственно. И погода специфичная очень. Тут холодно, промороженный снег. После финиша эмоции захлестывают», - прокомментировала Тюленева.
Напомним, первой олимпийской чемпионкой в Пекине стала норвежка Тереза Йохауг.
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