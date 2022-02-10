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Валерия Тюленева: На Олимпиаде все выступают в одинаковых условиях
НУР-СУЛТАН. КАЗНФОРМ – В Пекине на Олимпийских играх-2022 состоялась женская индивидуальная гонка на 10 километров классическим ходом. Казахстанская лыжница Валерия Тюленева финишировала 59-й. В интервью Olympic.kz спортсменка прокомментировала выступление, передает МИА «Казинформ».
«Сегодня я стартовала под первым номером, открывала дистанцию. Это достаточно тяжело, по крайней мере, для меня. Порывистый ветер, сложная трасса, искусственный снег – все это добавляло сложности. Трудно подобрать лыжи, чтобы ехали, держали. Достаточно сложно. Но на Олимпиаде все выступают в одинаковых условиях.
Своим сегодняшним результатом я недовольна. Очень он плохой для меня. Тем не менее, хочу выразить всем благодарность за то, что поддерживаете, болеете. К сожалению, сегодня получилось только так», - озвучила Тюленева.
Фото: Турар Казангапов, пресс-служба НОК Казахстана
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