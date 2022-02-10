+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Валерия Тюленева: На Олимпиаде все выступают в одинаковых условиях

10 Февраля 2022 17:03
Поделиться:
Валерия Тюленева: На Олимпиаде все выступают в одинаковых условиях

НУР-СУЛТАН. КАЗНФОРМ – В Пекине на Олимпийских играх-2022 состоялась женская индивидуальная гонка на 10 километров классическим ходом. Казахстанская лыжница Валерия Тюленева финишировала 59-й. В интервью Olympic.kz спортсменка прокомментировала выступление, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Международный турнир по легкой атлетике примет Усть-Каменогорск
Опубликовано расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде 11 февраля В столице встретили олимпийцев Алан Курмангалиев и Зауреш Акашева выиграли республиканский отборочный турнир по настольному теннису

«Сегодня я стартовала под первым номером, открывала дистанцию. Это достаточно тяжело, по крайней мере, для меня. Порывистый ветер, сложная трасса, искусственный снег – все это добавляло сложности. Трудно подобрать лыжи, чтобы ехали, держали. Достаточно сложно. Но на Олимпиаде все выступают в одинаковых условиях.

Своим сегодняшним результатом я недовольна. Очень он плохой для меня. Тем не менее, хочу выразить всем благодарность за то, что поддерживаете, болеете. К сожалению, сегодня получилось только так», - озвучила Тюленева.

Фото: Турар Казангапов, пресс-служба НОК Казахстана

Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
Поделиться:
Новости по теме
Международный турнир по легкой атлетике примет Усть-Каменогорск
Опубликовано расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде 11 февраля
В столице встретили олимпийцев
Алан Курмангалиев и Зауреш Акашева выиграли республиканский отборочный турнир по настольному теннису
Популярное
1 Новый аким Алматы совершил первый рабочий объезд
2 Назначен начальник департамента полиции Жамбылской области
3 Бердибек Сапарбаев раскритиковал деятельность СПК «Тараз» по проекту повышения доходов сельчан
4 В Казахстане началась ротация руководителей организаций образования
5 Назначены заместители акима столицы
6 В Казахстане создаются качественно новые элементы государства всеобщего благосостояния – эксперт
Читайте также
Первая положительная допинг-проба обнаружена на Олимпиаде в Пекине
Алан Курмангалиев и Зауреш Акашева выиграли республиканский отборочный турнир по настольному теннису
Новый аким Алматы совершил первый рабочий объезд
Назначен начальник департамента полиции Жамбылской области
Бердибек Сапарбаев раскритиковал деятельность СПК «Тараз» по проекту повышения доходов сельчан
В Казахстане началась ротация руководителей организаций образования
Назначены заместители акима столицы
В Казахстане создаются качественно новые элементы государства всеобщего благосостояния – эксперт
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив