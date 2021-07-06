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    17:04, 06 Июль 2021 | GMT +6

    Валентина Матвиенко поздравила Елбасы с Днем столицы и днем рождения

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Валентина Матвиенко тепло поздравила Елбасы с Днём столицы и днём рождения, пожелав ему крепкого здоровья и успехов в достижении новых целей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Elbasy.

    Председатель Совета Федерации отметила, что принимая твердые решения и проводя дальновидную политику, Нурсултан Назарбаев заложил прочный фундамент для осуществления полномасштабных реформ, обеспечил поступательное развитие страны и повышение благосостояния населения, а также способствовал завоеванию Казахстаном высокого международного авторитета.

    Елбасы поблагодарил Валентину Матвиенко за теплые пожелания, подчеркнув важность дальнейшего укрепления межпарламентских связей между двумя странами в рамках казахстанско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества.


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    Елбасы Первый Президент - Елбасы
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