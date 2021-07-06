Валентина Матвиенко поздравила Елбасы с Днем столицы и днем рождения

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Валентина Матвиенко тепло поздравила Елбасы с Днём столицы и днём рождения, пожелав ему крепкого здоровья и успехов в достижении новых целей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Elbasy.

Председатель Совета Федерации отметила, что принимая твердые решения и проводя дальновидную политику, Нурсултан Назарбаев заложил прочный фундамент для осуществления полномасштабных реформ, обеспечил поступательное развитие страны и повышение благосостояния населения, а также способствовал завоеванию Казахстаном высокого международного авторитета.

Елбасы поблагодарил Валентину Матвиенко за теплые пожелания, подчеркнув важность дальнейшего укрепления межпарламентских связей между двумя странами в рамках казахстанско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества.