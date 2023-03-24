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    22:55, 23 Март 2023 | GMT +6

    Валентина Хальзова уступила сопернице на чемпионате мира по боксу

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    Фото: instagram.com/boxingkazakhstan
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Валентина Хальзова провела свой полуфинальный бой на женском чемпионате мира-2023 по боксу в Нью-Дели, проиграв сопернице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    За выход в финал Валентина Хальзова сразилась с австралийской спортсменкой Кейтлин Паркер и проиграла ей единогласным решением судей.

    Таким образом, Валентина Хальзова не смогла пробиться в финал мирового первенства и закончила выступление на турнире с «бронзой».

    Валентина Хальзова в 2016 году выигрывала «золото» чемпионата мира в Астане. Также она выигрывала бронзовую медаль на прошлогоднем чемпионате мира в Стамбуле.


    Теги:
    Бокс Спорт Боевые искусства
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