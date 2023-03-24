Валентина Хальзова уступила сопернице на чемпионате мира по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Валентина Хальзова провела свой полуфинальный бой на женском чемпионате мира-2023 по боксу в Нью-Дели, проиграв сопернице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

За выход в финал Валентина Хальзова сразилась с австралийской спортсменкой Кейтлин Паркер и проиграла ей единогласным решением судей.

Таким образом, Валентина Хальзова не смогла пробиться в финал мирового первенства и закончила выступление на турнире с «бронзой».

Валентина Хальзова в 2016 году выигрывала «золото» чемпионата мира в Астане. Также она выигрывала бронзовую медаль на прошлогоднем чемпионате мира в Стамбуле.