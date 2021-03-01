«Вальпургиева ночь» возвращается в «Астана балет»
Георгий Ковтун поставил около 300 балетов и хореографических номеров для многих сцен России и Украины, среди которых Мариинский и Михайловский театры, а также Академия русского балета имени А. Вагановой.
«Все балетное искусство, эпоха возрождения, все начиналось с Древней Греции. Поэтому мне хотелось, чтобы и этот театр начался с Древней Греции, ведь «Вальпургиева ночь» - это первый спектакль, который был поставлен уже на новой сцене театра в марте 2017 года», - отметил хореограф Георгий Ковтун.
«Вальпургиева ночь» создана в лучших традициях классического балета. По словам хореографа, главный акцент в постановке направлен на само действие, непрерывность всего происходящего на сцене. Хореография, полная головокружительных прыжков и пируэтов, осложнена наличием акробатических поддержек и без пяти минут цирковых трюков, ведь некоторым персонажам предстоит в буквальном смысле летать на сцене.
«Сценография спектакля выдержана в сказочной стилистике с богатым декором и изобилием предметов. Очень много колоритных персонажей – Дионис, Загрей, Менада, нимфы, вакханки, купидоны. Для создания этих образов требуются не только красочные костюмы, но и трудоемкий грим, меняющий облик артистов до неузнаваемости», - отметил заместитель директор по технической части Дюсембай Мусабеков.
Также в программе вечера будет представлен одноактный балет приглашенного хореографа театра Рикардо Амаранте – «Gaia», созданный специально для «Астана балет» в 2016 году. Балет в неоклассическом стиле, в котором зритель погружается в сложный, но захватывающий мир природных стихий. «Gaia» – яркая, пронзительная история о планете Земля, рассказанная языком современной хореографии.
Мероприятия состоятся при поддержке Министерства культуры и спорта в рамках празднования 30-летия Независимости РК.