«Вальпургиева ночь» возвращается в «Астана балет»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12-13 марта на сцену театра «Астана Балет» возвращается «Вальпургиева ночь» в постановке заслуженного деятеля искусств РФ Георгия Ковтуна. Одноактный балет, в котором оживут персонажи мифов Древней Греции, отличается ярким пластическим языком, выразительной музыкой и колоритной сценографией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Георгий Ковтун поставил около 300 балетов и хореографических номеров для многих сцен России и Украины, среди которых Мариинский и Михайловский театры, а также Академия русского балета имени А. Вагановой.

«Все балетное искусство, эпоха возрождения, все начиналось с Древней Греции. Поэтому мне хотелось, чтобы и этот театр начался с Древней Греции, ведь «Вальпургиева ночь» - это первый спектакль, который был поставлен уже на новой сцене театра в марте 2017 года», - отметил хореограф Георгий Ковтун.

«Вальпургиева ночь» создана в лучших традициях классического балета. По словам хореографа, главный акцент в постановке направлен на само действие, непрерывность всего происходящего на сцене. Хореография, полная головокружительных прыжков и пируэтов, осложнена наличием акробатических поддержек и без пяти минут цирковых трюков, ведь некоторым персонажам предстоит в буквальном смысле летать на сцене.

«Сценография спектакля выдержана в сказочной стилистике с богатым декором и изобилием предметов. Очень много колоритных персонажей – Дионис, Загрей, Менада, нимфы, вакханки, купидоны. Для создания этих образов требуются не только красочные костюмы, но и трудоемкий грим, меняющий облик артистов до неузнаваемости», - отметил заместитель директор по технической части Дюсембай Мусабеков.

Также в программе вечера будет представлен одноактный балет приглашенного хореографа театра Рикардо Амаранте – «Gaia», созданный специально для «Астана балет» в 2016 году. Балет в неоклассическом стиле, в котором зритель погружается в сложный, но захватывающий мир природных стихий. «Gaia» – яркая, пронзительная история о планете Земля, рассказанная языком современной хореографии.

Мероприятия состоятся при поддержке Министерства культуры и спорта в рамках празднования 30-летия Независимости РК.