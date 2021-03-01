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    13:45, 01 Март 2021 | GMT +6

    «Вальпургиева ночь» возвращается в «Астана балет»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12-13 марта на сцену театра «Астана Балет» возвращается «Вальпургиева ночь» в постановке заслуженного деятеля искусств РФ Георгия Ковтуна. Одноактный балет, в котором оживут персонажи мифов Древней Греции, отличается ярким пластическим языком, выразительной музыкой и колоритной сценографией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

    Георгий Ковтун поставил около 300 балетов и хореографических номеров для многих сцен России и Украины, среди которых Мариинский и Михайловский театры, а также Академия русского балета имени А. Вагановой.

    «Все балетное искусство, эпоха возрождения, все начиналось с Древней Греции. Поэтому мне хотелось, чтобы и этот театр начался с Древней Греции, ведь «Вальпургиева ночь» - это первый спектакль, который был поставлен уже на новой сцене театра в марте 2017 года», - отметил хореограф Георгий Ковтун.

    «Вальпургиева ночь» создана в лучших традициях классического балета. По словам хореографа, главный акцент в постановке направлен на само действие, непрерывность всего происходящего на сцене. Хореография, полная головокружительных прыжков и пируэтов, осложнена наличием акробатических поддержек и без пяти минут цирковых трюков, ведь некоторым персонажам предстоит в буквальном смысле летать на сцене.

    «Сценография спектакля выдержана в сказочной стилистике с богатым декором и изобилием предметов. Очень много колоритных персонажей – Дионис, Загрей, Менада, нимфы, вакханки, купидоны. Для создания этих образов требуются не только красочные костюмы, но и трудоемкий грим, меняющий облик артистов до неузнаваемости», - отметил заместитель директор по технической части Дюсембай Мусабеков.

    Также в программе вечера будет представлен одноактный балет приглашенного хореографа театра Рикардо Амаранте – «Gaia», созданный специально для «Астана балет» в 2016 году. Балет в неоклассическом стиле, в котором зритель погружается в сложный, но захватывающий мир природных стихий. «Gaia» – яркая, пронзительная история о планете Земля, рассказанная языком современной хореографии.

    Мероприятия состоятся при поддержке Министерства культуры и спорта в рамках празднования 30-летия Независимости РК.


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    Культура 30 лет Независимости Астана Общество
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