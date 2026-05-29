В Актюбинской области началась реконструкция 262 км стратегической трассы

В церемонии приняли участие председатель правления АО «НК „ҚазАвтоЖол“ Дархан Иманашев, аким Актюбинской области Асхат Шахаров, представители подрядных организаций, дорожной отрасли и общественности.



Автодорога „Актобе — Карабутак — Улгайсын“ имеет стратегическое значение для Казахстана. Она является частью важного транспортного направления, соединяющего западные и центральные регионы страны, а также обеспечивает выход на международные маршруты, включая направление международного коридора „Западная Европа — Западный Китай“.

Реконструкция данного участка позволит повысить пропускную способность трассы, сократить время в пути, улучшить безопасность движения и создать более комфортные условия для водителей и пассажиров.

— Мы даем старт одному из ключевых дорожных проектов для Актюбинской области и всей страны. Участок «Актобе — Карабутак — Улгайсын» имеет особое значение для развития межрегиональных связей и транзитных перевозок. После реконструкции дорога будет переведена с III в I техническую категорию, что позволит значительно повысить безопасность, увеличить пропускную способность и обеспечить современный уровень транспортного сообщения. Для нас важно, чтобы работы были выполнены качественно, в установленные сроки и с учетом всех требований безопасности, — отметил Дархан Иманашев.

В свою очередь, аким Актюбинской области Асхат Шахаров подчеркнул, что проект имеет стратегическое значение не только для региона, но и для всей страны. По его словам, автодорога «Актобе — Хромтау — Карабутак — Улгайсын» играет важную роль в развитии международного транспортного коридора «Западная Европа — Западный Китай» и укреплении транзитного потенциала Казахстана. Кроме того, реализация проекта окажет положительное влияние на экономику региона, создаст новые рабочие места и откроет дополнительные возможности для развития местного бизнеса.



Участок протяженностью 262 км разделен на 7 участков. Срок реализации проекта — 2026–2029 г.

Финансирование осуществляется за счет средств международных финансовых институтов — ЕБРР и АБИИ. Конкурсные процедуры проведены по механизму DBM, который предусматривает проектирование, строительство и последующую эксплуатацию объекта.



В настоящее время на участке ведутся подготовительные работы. В частности, осуществляется мобилизация специализированной техники и производственного персонала, обустройство вахтовых городков, а также устройство земляного полотна.



В период активной фазы строительства планируется задействовать порядка 1200 специалистов и более 700 единиц спецтехники. Это позволит обеспечить высокие темпы реализации проекта и создать дополнительные рабочие места для населения региона.



В рамках реконструкции предусмотрено строительство и устройство 84 водопропускных труб, 5 мостов, 3 путепроводов, пункта взимания платы, арок транспортного контроля, а также установка сетчатого ограждения для предотвращения выхода животных на проезжую часть.



На сегодняшний день интенсивность движения на данном участке составляет порядка 18 тыс автомобилей в сутки. После завершения реконструкции и перевода дороги в I техническую категорию прогнозируется увеличение транспортного потока более чем в 2,5 раза.





