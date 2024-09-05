В Актобе жертва «пластики» подала в суд на фельдшера

В суд города Актобе с иском о взыскании материального и морального вреда обратилась гражданка, получившая разрыв века после проведенной блефаропластики на дому, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Увидев рекламу по услугам блефаропластики в социальной сети Инстаграм, истец 4 августа 2023 года сделала операцию у ответчика на съемной квартире.

Через неделю после операции, заметив ассиметрию глаз, истец обратилась еще раз к ответчику и 15 августа сделала повторную операцию.

Во время второй операции, ответчик слишком глубоко обрезала кожу век на правом глазу и порезала нижние ресницы вместе с кожей, отчего у истца не прекращалось кровотечение. Ответчик прижгла рану лазером, остановив кровь и зашила место кровотечения.

Истец была вынуждена обратиться к врачам офтальмологам и пластическим хирургам в связи с появившимся конъюктивитом, болях и слезоточивости.

В связи с тем, что сейчас веки на глазах не закрываются полностью, изменилась внешность в связи с постоянными отеками на глазах и веках, истец была вынуждена уйти с работы и понести затраты на лечение и реабилитацию после неудачной операции.

При рассмотрении дела судом установлено, что ответчик работает фельдшером в больнице, не имеет лицензии по пластической хирургии, лишь сертификат.

Ответчик добровольно вернула истцу сумму потраченную на операцию в размере 80 тыс тенге.

Решением суда с ответчика в пользу истца взысканы понесенные материальные расходы на сумму 235 тыс тенге и 1 миллион тенге в качестве компенсации морального вреда.

Решение суда вступило в законную силу.

Ранее Kazinform сообщал, что грозит нелегальным клиникам за пластические операции.

В Казахстане за 2023 год поступило 68 обращений на некачественные косметологические манипуляции и пластические операции, а в 2022 году по республике зарегистрировано 37 жалоб.