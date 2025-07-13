В Актобе закрылся университет — студенты переводятся в другие вузы
Казахско-российский международный университет был привлечён к административной ответственности и лишён лицензии. При переводе студентов в другие вузы требуется предоставить результаты ЕНТ, передает агентство Kazinform.
Весной этого года стало известно о закрытии Казахско-российского международного университета. Поводом послужили жалобы родителей студентов, после чего Министерство науки и высшего образования РК провело внеплановую проверку. В ходе проверки было установлено, что университет нарушил 22 критерия, предъявляемых к деятельности вузов. В их числе:
- несоответствие квалификационным требованиям;
- нарушение типовых правил функционирования организаций высшего и послевузовского образования;
- несоблюдение правил приёма студентов;
- несоответствие требованиям государственных общеобязательных стандартов образования.
— По итогам проверки университет был привлечён к административной ответственности. Согласно приказу Министерства науки и высшего образования РК, Казахско-российский международный университет лишён лицензии на осуществление образовательной деятельности, а также всех приложений к ней, — сообщили в Министерстве науки и высшего образования в ответ на запрос агентства Kazinform.
В целях организации процесса перевода студентов в другие вузы была создана специальная рабочая группа, которая с 26 мая по 5 июня проводила комплексную работу в городе Актобе.
— В её состав вошли представители шести высших учебных заведений, расположенных в Атырау, Уральске и Актобе, а также сотрудники акимата Актюбинской области. Они провели встречи со студентами и их родителями, в ходе которых разъяснялись вопросы перевода в другие вузы, устранения академической разницы, оплаты обучения, порядка предоставления мест в общежитиях и другие организационные моменты, — отметили в ведомстве.
По итогам разъяснительной работы были подготовлены документы для перевода примерно 1100 студентов в другие учебные заведения. Согласно информации министерства, они смогут продолжить обучение в следующих вузах:
- Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова;
- университет Баишева;
- Западно-Казахстанский университет имени М. Утемисова;
- Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет;
- Атырауский университет имени Х. Досмухамедова;
- Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева.
Также студентам предоставлена возможность перевестись в любой другой вуз Казахстана.
Некоторые студенты приняли решение продолжить обучение в других городах, выбрав такие вузы, как гуманитарно-экономический университет города Алматы, университет имени Конаева, университет Мирас, университет Туран-Астана, Каспийский университет, университет имени Жангирхана, Q-университет, Карагандинский университет имени Букетова, Костанайский университет имени Дулатова, Оренбургский государственный университет, Казахстанско-американский свободный университет и другие, отметили в министерстве.
Студенты смогут продолжить обучение по девяти направлениям бакалавриата, включая бизнес и управление, языки и литература, архитектура и строительство, сфера обслуживания, гигиена и охрана труда на производстве, социальные науки, право, информационно-коммуникационные технологии, педагогика дошкольного воспитания и обучения, а также подготовка учителей без предметной специализации. В магистратуре и докторантуре доступны направления в области социальных наук, бизнеса и управления.
— В случае отсутствия академических нарушений студент сможет сохранить текущий учебный год. В соответствии с типовыми правилами приёма для перевода требуется предоставить сертификат ЕНТ. Для образовательной области «Педагогические науки» и направления подготовки «Право» проходной балл составляет не менее 75, для остальных направлений — не менее 50 баллов. В соответствии с приёмными правилами, приказы о зачислении на новый учебный год должны быть утверждены до 25 августа.
В настоящее время принимаются документы от студентов, планирующих перевод, а также рассматриваются вопросы обеспечения общежитием и другие важные организационные аспекты.
— Кроме того, были приняты меры по передаче архивной документации в государственный архив, в том числе для обеспечения соблюдения обязательств в отношении ранее окончивших обучение студентов. С этой целью проводится координационная работа по передаче в архив всех документов, касающихся студентов, включая тех, кто уже завершил обучение. В частности, специалисты областного архивного отдела провели встречу, в ходе которой напомнили, что в соответствии со статьёй 42 Закона «Об образовании», учредитель обязан в течение двух месяцев передать в архив все документы университета, — сообщили в Министерстве науки и высшего образования.
Следует отметить, что в марте этого года 350 студентов Казахско-российского международного университета были отчислены. Однако приказ ректора о их отчислении впоследствии был признан незаконным. Позже было официально объявлено, что университет в Актобе прекратит свою деятельность по завершении текущего учебного года.