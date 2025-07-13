В Актобе закрылся университет — студенты переводятся в другие вузы

Весной этого года стало известно о закрытии Казахско-российского международного университета. Поводом послужили жалобы родителей студентов, после чего Министерство науки и высшего образования РК провело внеплановую проверку. В ходе проверки было установлено, что университет нарушил 22 критерия, предъявляемых к деятельности вузов. В их числе:

несоответствие квалификационным требованиям;

нарушение типовых правил функционирования организаций высшего и послевузовского образования;

несоблюдение правил приёма студентов;

несоответствие требованиям государственных общеобязательных стандартов образования.

— По итогам проверки университет был привлечён к административной ответственности. Согласно приказу Министерства науки и высшего образования РК, Казахско-российский международный университет лишён лицензии на осуществление образовательной деятельности, а также всех приложений к ней, — сообщили в Министерстве науки и высшего образования в ответ на запрос агентства Kazinform.

В целях организации процесса перевода студентов в другие вузы была создана специальная рабочая группа, которая с 26 мая по 5 июня проводила комплексную работу в городе Актобе.

— В её состав вошли представители шести высших учебных заведений, расположенных в Атырау, Уральске и Актобе, а также сотрудники акимата Актюбинской области. Они провели встречи со студентами и их родителями, в ходе которых разъяснялись вопросы перевода в другие вузы, устранения академической разницы, оплаты обучения, порядка предоставления мест в общежитиях и другие организационные моменты, — отметили в ведомстве.

По итогам разъяснительной работы были подготовлены документы для перевода примерно 1100 студентов в другие учебные заведения. Согласно информации министерства, они смогут продолжить обучение в следующих вузах:

Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова;

университет Баишева;

Западно-Казахстанский университет имени М. Утемисова;

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет;

Атырауский университет имени Х. Досмухамедова;

Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева.

Также студентам предоставлена возможность перевестись в любой другой вуз Казахстана.

Некоторые студенты приняли решение продолжить обучение в других городах, выбрав такие вузы, как гуманитарно-экономический университет города Алматы, университет имени Конаева, университет Мирас, университет Туран-Астана, Каспийский университет, университет имени Жангирхана, Q-университет, Карагандинский университет имени Букетова, Костанайский университет имени Дулатова, Оренбургский государственный университет, Казахстанско-американский свободный университет и другие, отметили в министерстве.

Студенты смогут продолжить обучение по девяти направлениям бакалавриата, включая бизнес и управление, языки и литература, архитектура и строительство, сфера обслуживания, гигиена и охрана труда на производстве, социальные науки, право, информационно-коммуникационные технологии, педагогика дошкольного воспитания и обучения, а также подготовка учителей без предметной специализации. В магистратуре и докторантуре доступны направления в области социальных наук, бизнеса и управления.

— В случае отсутствия академических нарушений студент сможет сохранить текущий учебный год. В соответствии с типовыми правилами приёма для перевода требуется предоставить сертификат ЕНТ. Для образовательной области «Педагогические науки» и направления подготовки «Право» проходной балл составляет не менее 75, для остальных направлений — не менее 50 баллов. В соответствии с приёмными правилами, приказы о зачислении на новый учебный год должны быть утверждены до 25 августа.

В настоящее время принимаются документы от студентов, планирующих перевод, а также рассматриваются вопросы обеспечения общежитием и другие важные организационные аспекты.

— Кроме того, были приняты меры по передаче архивной документации в государственный архив, в том числе для обеспечения соблюдения обязательств в отношении ранее окончивших обучение студентов. С этой целью проводится координационная работа по передаче в архив всех документов, касающихся студентов, включая тех, кто уже завершил обучение. В частности, специалисты областного архивного отдела провели встречу, в ходе которой напомнили, что в соответствии со статьёй 42 Закона «Об образовании», учредитель обязан в течение двух месяцев передать в архив все документы университета, — сообщили в Министерстве науки и высшего образования.

Следует отметить, что в марте этого года 350 студентов Казахско-российского международного университета были отчислены. Однако приказ ректора о их отчислении впоследствии был признан незаконным. Позже было официально объявлено, что университет в Актобе прекратит свою деятельность по завершении текущего учебного года.