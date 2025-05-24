В Актобе до сих пор не снесли дома, разрушенные во время паводка

Актюбинский городской акимат принял решение снести все аварийные дома, признанные непригодными после паводка, и очистить их участки. Несмотря на проведённый конкурс на государственные закупки, процесс затягивается из-за взаимных жалоб между потенциальными подрядчиками.

— Акимат Алматинского района дважды объявлял конкурс на определение подрядной организации, которая займётся сносом и очисткой территории аварийных домов, согласно Закону «О государственных закупках». По итогам конкурсов не удалось определить подрядчика. В первом случае участники не смогли предоставить полный пакет документов и не соответствовали требованиям конкурса. Во втором — победитель конкурса был обжалован проигравшим участником. Когда подрядчики подают жалобы друг на друга, результаты конкурса аннулируются. Сейчас акимат Алматинского района объявил конкурс в третий раз. Его итоги станут известны на следующей неделе. Как только определится подрядчик, незамедлительно приступит к работе. На эти работы акимат Алматинского района выделил 264 млн тенге, — сообщила пресс-секретарь акима города Актобе Айгуль Байменова.

Ранее за халатность во время паводка был осужден аким сельского округа в Акмолинской области.