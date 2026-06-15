В Актау прошел кинолекторий ТРК Президента «От хроники к будущему»

В самом центре Мангистауской области зрителям представлен документальный фильм «Тамшы» — картина об эковолонтерах, которые по своей инициативе борются за сохранение Каспийского моря и защиту его уникального эндемика — каспийского тюленя, передает корреспондент Kazinform.

Фильм «Тамши» снят в рамках Международного года волонтеров, объявленного ООН по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева.

Председатель постоянной комиссии областного маслихата Максат Рзаханов подчеркнул значимость подобных проектов. По его словам, документальные фильмы позволяют зрителям увидеть важные события, происходящие в стране, под новым углом.

Главными герои этой картины — волонтеры из Мангистауской области Данияр Акимжанов и Бахытгуль Омирханкызы — тоже присутствовали на показе. Пообщаться с ними лично — такая возможность жителям Актау выпала благодаря кинолекторию ТРК.

Данияр родился в поселке Баутино, на самом берегу Каспия. Его детство было связано с морем — с его просторами, запахом соли и шумом волн.

— Нынешнее состояние Каспия вызывает тревогу. Меня постоянно не покидает мысль: «Как мы можем ему помочь?». В этом направлении мы работаем совместно с уполномоченными органами. Мы должны заботиться обо всем, что создано природой. Защита морских обитателей, птиц и других животных — наша общая задача. Для сохранения экосистемы Каспия мы проводим субботники на побережье и очищаем морское дно от мусора. Организуем экологические акции на островах, — говорит волонтер.

Фото: акимат Мангистауской области

Руководитель волонтерского клуба «Эколидер», независимый эколог и волонтер Бахытгуль Омирханкызы вместе с молодежью участвует в работах по очистке морского побережья, защите тюленей и изучению окружающей среды. Члены клуба ведут наблюдение и учет лебедей и фламинго на озере Караколь, а также исследуют состав воды.

— Я не ставила перед собой цель специально стать волонтером. Наверное, это можно назвать зовом сердца. Такая у меня натура. Казахстан должен быть чистым. Везде, где бываю, я стараюсь пропагандировать чистоту и приучать к этому детей, — говорит Бахытгуль Омирханкызы.

Инициативы активистов сегодня поддержаны на самом высоком уровне — в Конституции поощряется волонтерская деятельность.

— Почему мы сняли этот фильм? В этом году по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева ООН объявила Год волонтеров во всем мире. Именно в этом контексте мы обратились к теме людей, которые в Казахстане бескорыстно помогают сохранять Каспийское море. Это не просто рассказ о конкретных людях, это свидетельство того, что гражданская ответственность и человечность становятся частью национальной идеи, — сказал главный продюсер Центра документального кино Телерадиокомплекса Президента РК Адильбек Куламан.

Само название фильма несет глубокий смысл. Одна капля может казаться маленькой и незначительной, однако тысячи капель вместе образуют море. Так же и каждое действие, каждая инициатива волонтеров становятся частью общего усилия по защите Каспия.

«Тамши» никого не оставил равнодушным. Зрители после показа отметили, что в фильме искренне и достоверно показаны отношение волонтеров к проблемам Каспия и их ответственность перед природой.

— Фильм произвел на меня большое впечатление. Состояние Каспия, судьба тюленей и труд волонтеров, которые переживают за них, заставили задуматься. Иногда понимаешь, что даже небольшое действие может внести огромный вклад в сохранение природы, — говорит житель Актау Назжан Сарсенбай.

Фото: Kazinform

Вторым фильмом, вошедшим в программу Кинолектория ТРК, стала картина «Aral». Это история о старом рыбаке Кунтугане Тургынбаеве, чья жизнь неразрывно связана с Аральским морем и рыболовным промыслом. Благодаря поддержке нашего Президента Арал постепенно восстанавливается.

Напомним, масштабный республиканский кинолекторий «От хроники к будущему» проводится в честь 30-летия Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан. Крупный просветительский проект, стартовав 21 мая в Астане, уже побывал в Кызылорде, Туркестане, Шымкенте, Таразе. В эти дни он открывает западное направление, в которое войдут Актау, Атырау, Уральск, Актобе.

После Актау Кинолекторий ТРК пройдет в Атырау, Уральске, Актобе, Усть-Каменогорске, Семее, Павлодаре, Петропавловске, Костанае, Жезказгане, Караганде, Кокшетау, Талдыкоргане и Конаеве. Завершится проект 25 сентября в Алматы.

Вход на фильмы — бесплатный.