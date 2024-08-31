В Акмолинской области вручили ключи от квартир, автомобилей скорой помощи и школьных автобусов

В Кокшетау на площади Тәуелсіздік прошло торжественное мероприятие в честь празднования Дня Конституции. В рамках праздника ключи от 22 квартир получили дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, многодетные семьи, социально уязвимые слои населения, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной акимат.

Открывая торжественное мероприятие, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов отметил, что Конституция Республики Казахстан — это основа прав и свобод каждого гражданина страны, фундамент стабильности и демократического развития общества.

— С каждым годом День Конституции обретает для казахстанцев особое значение. Многие из вас являются свидетелями происходящих в области позитивных преобразований. Все эти достижения были достигнуты благодаря основным нормам и принципам Конституции. Уверен, мы сможем и дальше решать важные задачи, направленные на развитие страны и региона, — подчеркнул аким области.

Фото: акимат Акмолинской области

В рамках праздника ключи от 22 квартир получили дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, многодетные семьи, социально уязвимые слои населения.

Среди новоселов — семья Динары Омаровой.

— В этот радостный день от души хочу поблагодарить Главу государства за оказанную помощь. Моя семья 17 лет стояла в очереди. Теперь наша мечта сбылась, у нас есть свое жилье, светлое и комфортное, — поделилась радостью Д. Омарова.

Фото: акимат Акмолинской области

В этот же день аким области вручил ключи от 24 автомобилей скорой медицинской помощи и 5 школьных автобусов.

— Новые машины скорой помощи — это не просто техника. Это вклад в здоровье и благополучие наших граждан. Эти автомобили будут служить во благо народа, обеспечивая своевременное оказание медицинской помощи каждому акмолинцу, — отметил М. Ахметжанов.

В честь праздника ряд акмолинцев, внесших вклад в развитие области, были награждены орденами «Құрмет» и «Еңбек Даңқы», медалями «Ерен еңбегі үшін».

Также сегодня в регионе в рамках празднования Дня Конституции были введены в эксплуатацию уникальный детский сад для маломобильных групп населения в микрорайоне «Сарыарка» г. Кокшетау, в Бурабайском районе — подстанция в пос. Бурабай, дом культуры и спортивный комплекс в с. Зеленый бор, в Атбасарском районе — фабрика по производству овсяных хлопьев ТОО «BAXA SӦHNE».