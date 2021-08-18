Вакцины Vero Cell и «Спутник V» доставили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регион, где продолжается массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции, доставлены очередные партии вакцин Vero Cell и «Спутник V», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, сегодня на областной фармацевтический склад была доставлена очередная партия российской и китайской вакцин. 10 тысяч доз I и II компонента вакцины Vero Cell, а также 10 тысяч доз II компонента вакцины «Спутник V» распределят по прививочным пунктам региона в ближайшие дни.

В настоящее время получить первый компонент китайской вакцины Vero Cell производства компании Sinopharm можно в 15 прививочных пунктах области: в городских поликлиниках № 1, 2, 3, 4, 5, 7, Городской поликлинике, Жылыойской РБ, Индерской РБ, Исатайской РБ, Курмангазинской РБ, Кызылкогинской РБ, Макатской РБ, Махамбетской РБ.

«Спутник V» имеется в наличии во всех поликлиниках региона.

Как ранее сообщалось, резкий рост заболеваемости COVID-19 зарегистрирован на Тенгизском месторождении.