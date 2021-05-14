Вакцины  от КВИ вызывают паралич у детей – очередной фейк запустили в соцсетях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Telegram-чатах казахстанцы распространяют сообщение о том, что 12-летнюю участницу испытаний вакцины против COVID-19 парализовало ниже пояса. Никаких подтверждений этому нет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

В рассылке речь идет о вакцине производства Moderna. В середине марта 2021 года производители объявили о начале клинических испытаний препарата, в которых приняли участие 2 260 подростков от 12 до 16 лет. Испытания проходили в США.

В апреле в Сети стали появляться сообщения о 12-летней девочке Мэдди, которую якобы парализовало ниже пояса после получения вакцины.

Источником новости является YouTube-канал WhatsHerFace, на котором размещаются видео о разных теориях заговора. Рассказывая историю юной участницы испытаний, автор ролика говорит, что получила информацию от члена семьи самой девочки. Однако саму историю героиня видео читает со скриншота неизвестной страницы в Facebook, имя автора поста при этом в кадр не попадает.

В видеоролике не называют ни фамилию девочки, ни место ее проживания, ни имена родных, предоставивших информацию блогеру.

Более того, информации о параличе нет и в посте, который зачитывает автор ролика. В нем лишь сказано о некоторых неврологических и гастроэнтерологических проблемах.

Видеоролик и фото лежащей на больничной койке девочки стали вирусными в социальных сетях. Рассказы о пострадавшей Мэдди можно найти на личных страницах противников вакцинации. Однако оригинальный текст, который читала на видео автор, найти не удалось. Единственный результат, который выдает поисковая система по запросу с выдержками из оригинального рассказа, ведет на удаленный пост в Facebook, который разместил у себя пользователь из Израиля.

11 мая 2021 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило вакцину Moderna для вакцинирования подростков, признав препарат безопасным и эффективным. В число побочных эффектов вошли невысокая температура, чувство усталости, боль в месте укола и ломота в мышцах. О развитии у испытуемых паралича или серьезных аллергических реакций в сообщении ничего не сказано.

В целом сообщение о параличе 12-летней девочки обладает всеми характерными признаками фейковой новости: в нем отсутствуют важные детали, такие как место и время случившегося, полные данные героини истории, ссылки на конкретные источники информации, зато тема сообщения крайне животрепещущая и наверняка способна вызвать большой ажиотаж в обществе. Немаловажно и полное отсутствие упоминаний этой истории в прессе. Все сообщения о страшной побочной реакции у девочки-подростка размещены на порталах, посвященных теории заговора, а первоисточником при этом указан YouTube-канал WhatsHerFace.

Из этого следует, что сообщение о развившемся у 12-летней девочки параличе после получения вакцины бездоказательно. Упоминаний об этом нет ни в СМИ, ни на официальных порталах Moderna и FDA. Первоисточником истории является блогер, которая не приводит никаких фактов, кроме имени девочки и диагнозов.

Напомним, в Казахстане препарат производства Moderna для вакцинации против КВИ не используют.