Вакцины от коронавируса в ЕС освободят от налога на добавленную стоимость

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Европейская комиссия приветствовала сегодняшнее решение государств-членов ЕС об освобождении больниц, практикующих врачей и частных лиц от налога на добавленную стоимость (НДС) при приобретении вакцин против коронавируса и наборов для тестирования, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Новые правила, принятые сегодня единогласно всеми государствами-членами Евросоюза и основанные на предложении комиссии от 28 октября 2020 года, призваны обеспечить более дешевый доступ к инструментам, необходимым для профилактики, выявления и лечения коронавируса.

Комиссар Еврокомиссии по экономике Паоло Джентилони считает, что соглашение стран ЕС поможет обеспечить приобретение коронавирусных вакцин без НДС на всей территории Европы. По словам представителя комиссии, успешное внедрение вакцин имеет решающее значение в борьбе с пандемией и это будет основным приоритетом ЕС в ближайшие месяцы.

В настоящее время государства-члены могут применять пониженные ставки НДС при продаже вакцин, но не могут применить нулевую ставку. При этом к наборам для тестирования COVID-19 не применяются льготные ставки.

В соответствии с измененной директивой, теперь государства ЕС смогут применять нулевые ставки как к вакцинам, так и к тестовым наборам, если они того пожелают.

«Налоговая и таможенная политика ЕС будет и впредь играть неотъемлемую роль в обеспечении доступа к важнейшим медицинским товарам по борьбе с коронавирусом, а также в обеспечении безопасности товаров, поступающих на внутренний рынок», - отметили в Европейской комиссии.