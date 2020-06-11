Вакцины не подавляют иммунную систему - врач-педиатр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вакцины не подавляют иммунную систему. Такое мнение по поводу Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» выразила профессор Медицинского университета «Астана», доктор медицинских наук, врач-педиатр высшей категории Марина Моренко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я хочу выразить свое мнение по поводу антивакцинального движения. Оно было и будет, кроме того, имеет достаточную историю. Когда доктор Дженнер в 1978 году впервые опубликовал статью и употребил термин «вакцинация», уже тогда она послужила сигналом для этого движения. Поэтому на сегодняшний день, конечно, основные аргументы, излагаемые в интернете, практически не отличаются от тех, которые были в 2019 году. В то же время есть и жесткая антипрививочная позиция, которой придерживается небольшое количество родителей. Разная форма вакцинального скептицизма, неуверенности в необходимости вакцинации достаточно широко распространены. И вот здесь нам, врачам, нужно работать, объяснять, разъяснять, учитывать состояние иммунитета. Я, допустим, как иммунолог иногда тоже сомневаюсь, стоит ли привить. Если ко мне пришли пациенты, не имеющие вообще календаря прививок, или приезжие, конечно, я очень серьезно к этому отношусь, как и большинство моих коллег», - пояснила врач.

По ее словам, есть определенные приемы, подходы при вакцинации.

«То есть мы можем оценить состояние иммунитета, посмотреть, насколько способен этот ребенок ответить на несколько вакцин, одновременно введенных. И у нас, если ребенок не привит, то ему начинают прививать с ККП (корь, краснуха, полиомиелит), о котором очень много говорим. И потом идет АБКДС вакцина и так далее. Здесь нужно всегда думать. Конечно, где-то антивакцинаторы, утверждают, что большое количество одновременно вводимых вакцин действительно существует, и что это создает такую превышенную нагрузку на иммунную систему, что может подавить, ослабить иммунитет ребенка. Но идея перегрузки не обоснована по нескольким причинам. Честно могу сказать, что сегодняшние вакцины не подавляют иммунную систему. Как иммунолог я могу сказать, что одновременно иммунная система может ответить на 100 тысяч антиген. Это огромная доказательная база. Институт иммунологии европейский, наш и российский это доказали», - заключила профессор Медицинского университета «Астана« Марина Моренко.