Вакцины не нарушают пост - Духовное управление мусульман Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Духовном управлении мусульман Казахстана разъяснили, нарушает ли вакцина пост, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ДУМК.

По сути, согласно канонам шариата, все, что попадает внутрь естественным путем (через рот, нос, прямую кишку), нарушает пост, а если вещество попадает в организм наружным применением, то пост не нарушается. Об этом говорится в книге «Фатава Хиндия»: «Попадание такого вещества, как жиры, через поры, не нарушают пост» (том 1, стр. 266).

Имам Абу Юсуф и имам Мухаммад (да помилует их Аллах) сказали: «Лечение глубоких ран в животе и голове не нарушает пост. Это потому, что лекарство (для того, чтобы оно прервало пост) должно проникнуть внутрь основным (естественным) путем. Из-за плотности внутренних проходов и их закупорки во время лечения маловероятно, что лекарство попадет внутрь через рану» («Аль-Фикх аль-Ханафи ва Адиллатуху», 1/392).

Имам Абу Ханифа (да смилостивится над ним Аллах) предупреждал: «При лечении глубокой раны в животе или голове лекарство достигает желудка или мозга и нарушает пост» («Аль-Хидая Шарху Бидаят Аль-Мубтади», 1/557).

Современные ученые делят инъекции на два типа: содержащие питательные вещества (витамины) и вакцины для лечения (не содержат питательные вещества). Они утверждают, «что если ввести инъекцию под кожу и в мышцы в лечебных целях (без питательных веществ и витаминов), то пост не нарушается». Однако ученые расходятся во мнениях относительно внутривенной инъекции (кроме переливания крови). Большинство ученых говорят: «Игла, введенная в вену, не нарушает пост, если она была введена в лечебных, а не питательных целях» (Аль-Муфассаль фи аль-Фикх аль-Ханафи, стр. 276).

Вакцина – это препарат, полученный из таких микроорганизмов, как бактерии и вирусы, и вводимый в организм человека для предотвращения инфекционных заболеваний и повышения иммунных свойств. Это не необходимая пища или витамин, обеспечивающая организм энергией. Поэтому вакцины (подкожные, внутримышечные, внутривенные) не нарушают пост.