Вакцины на Карагандинском фармзаводе не производятся - главный санврач РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане есть достаточный объем вакцин для проведения вакцинации и ревакцинации населения. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане имеется свыше 4 млн доз вакцин от коронавируса. Среди них – 1,8 млн доз китайской вакцины Sinopharm, 1,5 млн доз вакцины Pfizer и 800 тыс. доз казахстанской вакцины QazVac. Этого объема вполне достаточно для вакцинирования и ревакцинации», - сообщила журналистам Айжан Есмагамбетова в кулуарах пленарного заседания Сената.

«Поэтому о дополнительном закупе вакцин сейчас мы не говорим. Мы смотрим за потреблением вакцин, как они используются. Вакцину «Спутник – V» мы закупать не планируем. Сейчас Карагандинский фармкомбинат производит лекарства, которые производил до начала производства вакцины», - уточнила спикер.

По словам главного санврача, вакцины на Карагандинском фармацевтическом заводе сейчас не производятся.