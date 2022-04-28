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    14:00, 28 Апрель 2022 | GMT +6

    Вакцины на Карагандинском фармзаводе не производятся - главный санврач РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане есть достаточный объем вакцин для проведения вакцинации и ревакцинации населения. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Казахстане имеется свыше 4 млн доз вакцин от коронавируса. Среди них – 1,8 млн доз китайской вакцины Sinopharm, 1,5 млн доз вакцины Pfizer и 800 тыс. доз казахстанской вакцины QazVac. Этого объема вполне достаточно для вакцинирования и ревакцинации», - сообщила журналистам Айжан Есмагамбетова в кулуарах пленарного заседания Сената.

    «Поэтому о дополнительном закупе вакцин сейчас мы не говорим. Мы смотрим за потреблением вакцин, как они используются. Вакцину «Спутник – V» мы закупать не планируем. Сейчас Карагандинский фармкомбинат производит лекарства, которые производил до начала производства вакцины», - уточнила спикер.

    По словам главного санврача, вакцины на Карагандинском фармацевтическом заводе сейчас не производятся.


    Теги:
    Здравоохранение Вакцинация Другие государственные органы Минздрав РК
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