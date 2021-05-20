Вакцины хватает, активности населения нет – горздрав Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице снизился темп вакцинации в сравнении с апрелем - началом мая. За прошлые сутки в Нур-Султане первый компонент получили 2,5 тысяч горожан, сообщила заместитель руководителя городского управления общественного здравоохранения Алия Рустемова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вакцины хватает, активности населения нет сейчас, слабо идет. Если в апреле - начале мая население активно вакцинировалось, порядка 6-7 тысяч вакцинировали в сутки, сейчас намного меньше. 2,5 тысяч за прошлые сутки вакцинировали первым компонентом», - сообщила руководитель столичного управления общественного здравоохранения.

Она отметила, что альтернативы вакцинации нет.

«Вы видите, что по всей республике, не только в Нур-Султане, наблюдается определенное снижение, желающих вакцинироваться становится меньше. В апреле мы охватили то население, которое действительно понимает, что необходимо вакцинироваться. Сейчас немножко пошло на спад. Но мы думаем, что все-таки люди понимают, что альтернативы вакцинации нет. Если хотят остановить заболевание коронавирусной инфекции, необходимо вакцинироваться», - прокомментировала заместитель руководителя столичного управления общественного здравоохранения Алия Рустемова.

Ранее Алия Рустемова поясняла, сколько человек в Нур-Султане нужно привить, чтобы создать коллективный иммунитет.