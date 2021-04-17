«Вакцины для всех»: Алексей Цой выступил на заседании экономического и социального совета ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня министр здравоохранения РК Алексей Цой принял участие во встрече на высшем уровне Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС), посвященной проблеме вакцинации - «Вакцины для всех», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

ЭКОСОС известна как эффективная площадка для обсуждения международных экономических и социальных вопросов и выработки рекомендаций, адресованных государствам-членам и системе Организации Объединенных Наций, включая пути решения глобальных проблем в сфере здравоохранения.

В рамках обсуждения ситуации неравномерного распределения вакцин в мире Алексей Цой выступил с заявлением, в котором отметил актуальность поднимаемой проблематики.

«Поскольку мир находится в самом разгаре борьбы с COVID-19, самое тяжелое бремя этой пандемии негативно сказывается на всех странах, особенно на тех, которые находятся в особой ситуации, включая развивающиеся страны не имеющие доступа к морю. В то же время неравенство в доступе к вакцинам COVID-19 еще больше углубляет разрыв между бедными и богатыми странами. Мы высоко ценим усилия Генерального секретаря Антониу Гутерриша и Всемирной организации здравоохранения за их коллективную работу с «GAVI» (глобальный альянс по вакцинам и иммунизации) и «CEPI» (международный альянс по разработке вакцин) по достижению общих целей инициативы COVAX», - отметил он.

Министр здравоохранения Республики Казахстан, используя представленную возможность, призвал крупные экономики, международные финансовые учреждения и другие заинтересованные стороны предпринять ощутимые шаги для обеспечения равного доступа к вакцинам наиболее уязвимых в этом вопросе стран мира. Алексей Цой обратился к странам, которые уже обеспечили вакцинами собственное население, пожертвовать излишки наиболее уязвимым странам. Он также призвал посредников по COVAX рассмотреть вопрос о повышении процентной доли доз для стран, находящихся в особой ситуации. Это также может быть достигнуто за счет увеличения и активного финансирования со стороны клуба крупнейших экономик, гарантирующего бесперебойную и предсказуемую работу фонда COVAX.

Кроме того, Алексей Цой подчеркнул «о призыве членов ВТО временно отказаться от соответствующих обязательств по TRIPS для содействия надлежащему реагированию на COVID-19, включая своевременный доступ к недорогим медицинским продуктам, включая вакцины и лекарства, или к расширению масштабов исследований, разработок, производства и поставок основных медицинских продуктов».