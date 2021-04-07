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    17:45, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Вакцины будут поставляться в срок и обеспечивать потребность регионов – Алексей Цой

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вакцины будут поставляться в срок и обеспечивать потребность регионов. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во-первых, по графику поставки у нас каждая партия вакцин постепенно поступает. Количество вакцинированных пациентов зависит от добровольности. Но мы видим сейчас очень хорошее посещение и явки, потребность. Мы сейчас синхронизировали графики и в принципе ожидаем поставку всех этих вакцин планомерно. У нас есть четкое распределение объемов по каждому региону. Не вижу никакой проблемы. Вакцины будут поставляться в срок, и обеспечивать потребность регионов», - прокомментировал глава Минздрава.

    Что касается граждан, Алексей Цой пояснил, что вакцинация добровольная и населению будут рассказывать о ней только убеждениями.

    Ранее глава Минздрава РК проинформировал, сколько человек привито первой и вторыми компонентами вакцины.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Минздрав РК
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