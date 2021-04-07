Вакцины будут поставляться в срок и обеспечивать потребность регионов – Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вакцины будут поставляться в срок и обеспечивать потребность регионов. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, по графику поставки у нас каждая партия вакцин постепенно поступает. Количество вакцинированных пациентов зависит от добровольности. Но мы видим сейчас очень хорошее посещение и явки, потребность. Мы сейчас синхронизировали графики и в принципе ожидаем поставку всех этих вакцин планомерно. У нас есть четкое распределение объемов по каждому региону. Не вижу никакой проблемы. Вакцины будут поставляться в срок, и обеспечивать потребность регионов», - прокомментировал глава Минздрава.

Что касается граждан, Алексей Цой пояснил, что вакцинация добровольная и населению будут рассказывать о ней только убеждениями.

Ранее глава Минздрава РК проинформировал, сколько человек привито первой и вторыми компонентами вакцины.