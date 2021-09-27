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    16:31, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Вакцину QazVac против дельта-штамма выпустят в октябре

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов ответил на вопрос по поводу эффективности казахстанской вакцины QazVac против штаммов коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается эффективности QazVac против дельта-штамма. Проведенные исследования показали, что QazVac эффективен в отношении дельта-штамма. По поручению Правительства НИИПБ провел серьезную работу по адаптации и замене уханьского штамма коронавируса на «дельту». И в октябре все вакцины QazVac уже будут выпущены с дельта-штаммом (с учетом противодействия дельта-штамму- прим. редакции)», - рассказал в ходе пресс-конференции в Правительстве Ералы Тугжанов.

    Как отметил заместитель Премьер-Министра, касательно зафиксированного штамма Eta, на сегодня НИИПББ получены патологические материалы и в течение двух недель планируется проведение исследования этого штамма.

    «Далее будет проведена оценка эффективности QazVac в отношении Eta-штамма. Эта работа сегодня находится на контроле, и НИИПББ проводятся на опережение все необходимые мероприятия, направленные на обеспечение защиты и безопасности населения нашей страны», - подчеркнул Ералы Тугжанов.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная
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