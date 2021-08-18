+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 26 °С
Алматы: 22 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Вакцину QazVac официально зарегистрировали в Кыргызстане

18 Августа 2021 17:40
Поделиться:
Вакцину QazVac официально зарегистрировали в Кыргызстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская вакцина против COVID-19 официально зарегистрирована в Кыргызской Республике, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Поддельные вакцины от COVID-19 обнаружены в Индии и Африке – ВОЗ
Призываем всех прививаться и соблюдать все рекомендации медработников – врач из Алматы Свидания в казахстанских тюрьмах временно запретили из-за коронавируса Когда можно прививаться от COVID-19 после перенесенной болезни

Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на своей странице в Facebook .

Глава Минздрава выложил регистрационное удостоверение, датированное 18 августа 2021 года.

Напомним, 28 июля 2021 года 25 тысяч доз казахстанской инактивированной вакцины QazVac было доставлено в Кыргызстан в качестве гуманитарной помощи, в рамках сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19.
Доставка казахстанской вакцины была организована Правительством РК в соответствии с поручением Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по результатам его переговоров с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

QazVac разработана Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности Министерства образования и науки Казахстана и широко используется с начала 2021 года для вакцинирования казахстанцев наряду с препаратами, разработанными российскими и китайскими специалистами. Клинические испытания и практика ее широкого применения в Казахстане показали безопасность вакцины QazVac и ее высокую эффективность (свыше 90%) в предотвращении заражения коронавирусной инфекцией и ее тяжелых форм. Вакцинация QazVac рекомендована лицам в возрасте от 18 лет и старше и проводится внутримышечно в два этапа.


Подписывайтесь на наш канал:

#Кыргызстан   #Коронавирус в РК   #Коронавирус в мире   #Вакцинация  
Поделиться:
Новости по теме
Поддельные вакцины от COVID-19 обнаружены в Индии и Африке – ВОЗ
Призываем всех прививаться и соблюдать все рекомендации медработников – врач из Алматы
Свидания в казахстанских тюрьмах временно запретили из-за коронавируса
Когда можно прививаться от COVID-19 после перенесенной болезни
Популярное
1 Женщину с запущенной формой рака спасли в Алматы
2 Арендное жилье для работающей молодежи продолжат выдавать в этом году в Нур-Султане
3 День пограничника отмечают в Казахстане
4 Ставили кирпичи на спину: над приемными детьми издевались в Алматинской области
5 Женщина, которую поджёг муж, умерла в Павлодаре
6 Член АНК: рассуждения о вакцинации без знаний – демагогия
Читайте также
Число вакцинированных в Атырауской области превысило 168 тысяч человек
Вакцины Vero Cell и «Спутник V» доставили в Атырау
Женщину с запущенной формой рака спасли в Алматы
Арендное жилье для работающей молодежи продолжат выдавать в этом году в Нур-Султане
День пограничника отмечают в Казахстане
Ставили кирпичи на спину: над приемными детьми издевались в Алматинской области
Женщина, которую поджёг муж, умерла в Павлодаре
Член АНК: рассуждения о вакцинации без знаний – демагогия
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив