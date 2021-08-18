Вакцину QazVac официально зарегистрировали в Кыргызстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская вакцина против COVID-19 официально зарегистрирована в Кыргызской Республике, передает МИА «Казинформ».
Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на своей странице в Facebook .
Глава Минздрава выложил регистрационное удостоверение, датированное 18 августа 2021 года.
QazVac разработана Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности Министерства образования и науки Казахстана и широко используется с начала 2021 года для вакцинирования казахстанцев наряду с препаратами, разработанными российскими и китайскими специалистами. Клинические испытания и практика ее широкого применения в Казахстане показали безопасность вакцины QazVac и ее высокую эффективность (свыше 90%) в предотвращении заражения коронавирусной инфекцией и ее тяжелых форм. Вакцинация QazVac рекомендована лицам в возрасте от 18 лет и старше и проводится внутримышечно в два этапа.
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