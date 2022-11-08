Вакцину против пневмококка поставили 21 тысяче годовалых детей

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Управление здравоохранения акимата Жамбылской области призывает жамбылцев пройти вакцинацию против гриппа и вирусных инфекций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя пресс-службы управления здравоохранения Толкын Омирбаевой, в этом году на средства из местного бюджета закупили свыше 95 тыс. доз вакцины «Гриппол Плюс». Трехвалентная вакцина против гриппа предназначена для жамбылцев из группы риска.

«Учитывая, что вирус гриппа ежегодно мутирует, наиболее эффективным методом профилактики является вакцинация. Очень важно своевременное получение прививки именно в предэпидемический сезон - в октябре - ноябре месяцах. Положительный эффект вакцин заключается в том, что они формируют иммунитет и тем самым предотвращают риски тяжелого течения заболевания. Благодаря этому снижается количество летальных исходов и серьезных осложнений. Даже если человек заражается гриппом, он достаточно легко его переносит», - отмечает Толкын Омирбаева.

Спикер сообщает, что с 1 октября 87% граждан из группы риска вакцинировались от гриппа. Из 83 тыс. вакцинированных - свыше 12 тыс. медицинских работников, четыре тыс. беременных, 1 500 детей из дома ребенка, 990 подопечных домов престарелых, свыше 63 тыс. лиц с хроническими заболеваниями.

Прививки против пневмококковой инфекции вакциной «Превенар 13» получили свыше 21 тыс. детей в возрасте до одного года. Благодаря вакцинации дети будут защищены от тяжелых форм течения пневмонии, отитов среднего уха, синуситов и их осложнений.

В управлении здравоохранения акимата области призывают жамбылцев своевременно обращаться за медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ и гриппа.

«В регионе продолжается работа по вакцинации населения против различных вирусных инфекций. Призываем граждан соблюдать меры профилактики, реже посещать места большого скопления людей, чаще проветривать помещения, соблюдать гигиену рук и носить маски в общественных местах», - сообщает Т. Омирбаева.

Как сообщалось ранее, с 1 октября в Жамбылской области зарегистрировано свыше 6 700 случаев заболевания ОРВИ. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 589 - это больше, чем в прошлом эпидсезоне в 3,4 раза. В прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано всего 1 920 случаев заболевания ОРВИ.