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    14:34, 05 Март 2021 | GMT +6

    Вакцину против коронавируса получает личный состав полиции СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области началась добровольная вакцинация против коронавируса сотрудников департамента полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, в Петропавловске стражи порядка получают прививку на базе частного некоммерческого учреждения «Денсаулык», в районах области – в центральных районных больницах.

    «Сегодня поликлинику поэтапно посетили 40 сотрудников из областного и городского полицейского ведомства. Оператор пульта «102» сержант полиции Ирина Рамазанова одной из первых получила прививку. Самочувствие нормальное, настроение – бодрое. По словам сотрудницы, решение о вакцинации приняла, в первую очередь, чтобы обезопасить родных, близких и всех окружающих», - добавили в пресс-службе.

    Руководитель медицинского отдела департамента Сергей Федоров сообщил, что сформированы списки полицейских, кто по собственному желанию готов получить прививку.

    В первый день вакцину получили 40 петропавловских полицейских. Столько же человек будут ежедневно прививаться в течение всей кампании по вакцинации.

    Начальник департамента полиции Марат Тулебаев в числе первых в регионе получил вакцину против коронавируса.

    «Считаю, что вакцинация позволит системе здравоохранения справиться с ситуацией и выстроить максимальную защиту от распространения и тяжелых последствий от коронавирусной инфекции. Каждый из сотрудников должен принять для себя это решение», - отметил глава полицейского ведомства.

    С начала пандемии полицейские вместе с медиками были на первых позициях борьбы с коронавирусом. Сдали более трех тысяч ПЦР-анализов за это время.

    Напомним, ранее в управлении здравоохранения заявили, что готовы начать массовую вакцинацию населения.


    Теги:
    МВД РК Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Вакцинация Регионы Казахстана Правоохранительные органы
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