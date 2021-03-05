Вакцину против коронавируса получает личный состав полиции СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области началась добровольная вакцинация против коронавируса сотрудников департамента полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в Петропавловске стражи порядка получают прививку на базе частного некоммерческого учреждения «Денсаулык», в районах области – в центральных районных больницах.

«Сегодня поликлинику поэтапно посетили 40 сотрудников из областного и городского полицейского ведомства. Оператор пульта «102» сержант полиции Ирина Рамазанова одной из первых получила прививку. Самочувствие нормальное, настроение – бодрое. По словам сотрудницы, решение о вакцинации приняла, в первую очередь, чтобы обезопасить родных, близких и всех окружающих», - добавили в пресс-службе.

Руководитель медицинского отдела департамента Сергей Федоров сообщил, что сформированы списки полицейских, кто по собственному желанию готов получить прививку.

В первый день вакцину получили 40 петропавловских полицейских. Столько же человек будут ежедневно прививаться в течение всей кампании по вакцинации.

Начальник департамента полиции Марат Тулебаев в числе первых в регионе получил вакцину против коронавируса.

«Считаю, что вакцинация позволит системе здравоохранения справиться с ситуацией и выстроить максимальную защиту от распространения и тяжелых последствий от коронавирусной инфекции. Каждый из сотрудников должен принять для себя это решение», - отметил глава полицейского ведомства.

С начала пандемии полицейские вместе с медиками были на первых позициях борьбы с коронавирусом. Сдали более трех тысяч ПЦР-анализов за это время.

Напомним, ранее в управлении здравоохранения заявили, что готовы начать массовую вакцинацию населения.