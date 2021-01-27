Вакцину против коронавируса назвал эффективным решением инфекционист из Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По мнению пульмонолога, инфекциониста инфекционной больницы имени И.Жекеновой города Алматы Абзала Малбасканова, разработка вакцины против коронавирусной инфекции является одним из эффективных решений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас во всем мире сложилась трудная эпидемиологическая ситуация. С каждым днем число зараженных коронавирусом увеличивается. Мы не можем сидеть и ждать, пока все люди на Земле переболеют. Поэтому разработка вакцины против коронавирусной инфекции является одним из эффективных решений. Да, конечно, у всех сейчас разные мнения касательно вакцины. Есть те, которые положительно относятся. Существует и та категория людей, которые не доверяют вакцине. На сегодня наша страна идет ногу со временем в сфере научных исследованиях. В Казахстане есть 100-летний опыт и развитая наука. Как известно, в конце декабря прошлого года началась третья фаза клинических испытаний собственной вакцины QazCovid-in, результаты лабораторных и клинических исследований оцениваются положительно», - сказал Абзал Малбасканов.

В Министерстве здравоохранения составлен прогноз развития эпидемиологической ситуации до конца 2021 года при сохранении действующих ограничительных мер. По прогнозным расчетам, вакцинация двух миллионов человек в первом полугодии уменьшит до 40 тысяч число зарегистрированных случаев.

«Как показывают наш опыт и практика, многие системы не выдержали на пике заболевания летом 2020 года. Чтобы этого не повторилось, проведена огромная работа. Кроме того, всеми усилиями все мы должны соблюдать все меры санитарной безопасности и следить за своим здоровьем»,- отметил Абзал Малбасканов.

По словам врача, среди казахстанцев есть много добровольцев, которые уже привились от коронавируса.

«В своем окружении у людей, которые получили вакцину, я не видел никаких осложнений. Порой люди не правильно воспринимают информацию и считают, что всех будут вакцинировать принужденно. Нет, такого не будет. Уже известно, что в Казахстане вакцинация от коронавируса будет добровольной. Только детям до 18 лет и пожилым людям в возрасте старше 65 лет, вакцинация противопоказана в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности»,- добавил он.

Ранее в Министерстве здравоохранения сообщили о планах по вакцинации против коронавируса.