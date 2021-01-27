Вакцину против коронавируса назвал эффективным решением инфекционист из Алматы
«Сейчас во всем мире сложилась трудная эпидемиологическая ситуация. С каждым днем число зараженных коронавирусом увеличивается. Мы не можем сидеть и ждать, пока все люди на Земле переболеют. Поэтому разработка вакцины против коронавирусной инфекции является одним из эффективных решений. Да, конечно, у всех сейчас разные мнения касательно вакцины. Есть те, которые положительно относятся. Существует и та категория людей, которые не доверяют вакцине. На сегодня наша страна идет ногу со временем в сфере научных исследованиях. В Казахстане есть 100-летний опыт и развитая наука. Как известно, в конце декабря прошлого года началась третья фаза клинических испытаний собственной вакцины QazCovid-in, результаты лабораторных и клинических исследований оцениваются положительно», - сказал Абзал Малбасканов.
В Министерстве здравоохранения составлен прогноз развития эпидемиологической ситуации до конца 2021 года при сохранении действующих ограничительных мер. По прогнозным расчетам, вакцинация двух миллионов человек в первом полугодии уменьшит до 40 тысяч число зарегистрированных случаев.
«Как показывают наш опыт и практика, многие системы не выдержали на пике заболевания летом 2020 года. Чтобы этого не повторилось, проведена огромная работа. Кроме того, всеми усилиями все мы должны соблюдать все меры санитарной безопасности и следить за своим здоровьем»,- отметил Абзал Малбасканов.
По словам врача, среди казахстанцев есть много добровольцев, которые уже привились от коронавируса.
«В своем окружении у людей, которые получили вакцину, я не видел никаких осложнений. Порой люди не правильно воспринимают информацию и считают, что всех будут вакцинировать принужденно. Нет, такого не будет. Уже известно, что в Казахстане вакцинация от коронавируса будет добровольной. Только детям до 18 лет и пожилым людям в возрасте старше 65 лет, вакцинация противопоказана в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности»,- добавил он.
Ранее в Министерстве здравоохранения сообщили о планах по вакцинации против коронавируса.