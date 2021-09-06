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    15:16, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Вакцину против дельта-штамма коронавируса начнут производить в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане скоро начнется производство вакцины против дельта-штамма коронавируса. Об этом сообщила на брифинге Службы центральных коммуникаций генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По поручению Правительства работы с дельта-штаммом были начаты в самом начале, когда этот штамм зашел на территорию РК. Доклинические исследования полностью проведены на животных, и замена штаммового состава в нашей вакцине показала на животных высокий результат. На сегодня мы направили в Министерство здравоохранения, и с ними вплотную работаем над заменой штаммового состава следующей партии вакцины. Министерство здравоохранения, понимая эту сложную ситуацию, идет на беспрецедентный шаг – не советуясь с ВОЗ, по опыту с гриппозными вакцинами, в ближайшие дни нам выдаст официальное разрешение на замену штаммового состава дельта. Штамм «Ухань» мы будем менять на дельта-штамм», – сказала К. Закарья.

    По ее словам, уже два месяца назад замена штаммового состава была проведена, проведены испытания на животных. Далее, после доклинических испытаний, ученые испытали вакцину с измененным штаммовым составом на себе.

    По мнению К. Закарья, вакцина с измененным штаммовым составом получилась хорошей, в скором времени начнется ее производство.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная
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