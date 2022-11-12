Вакцину против COVID-19 от французской Sanofi одобрили в ЕС

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - После двух лет разработки и исследований вакцина от COVID-19 VidPrevtyn Beta, основанная на технологии рекомбинантного белка, французской лаборатории Sanofi была одобрена Евросоюзом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Группа Sanofi пообещала, что сделает свою вакцину доступной во всех странах.

Ранее гендиректор компании заявил, что в первую очередь вакцина поступит в США, что вызвало гневную реакцию французского правительства.

Фото: jornalgrandebahia.com.br