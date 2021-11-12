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Вакцину «Pfizer» привезли в Нур-Султан

12 Ноября 2021 11:44
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Вакцину «Pfizer» привезли в Нур-Султан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столицу привезли 35100 доз вакцины Comirnaty BioNTech/Pfizer, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В общественном управлении здравоохранения отметили, что в столицу вчера привезли первую партию вакцины Comirnaty BioNTech/Pfizer в количестве 35100 доз вакцин для вакцинации детей в возрасте от 12 до 18 лет и беременных женщин на сроке от 16 до 37 недель, а также для кормящих мам.

«В понедельник начинаем вакцинацию. Вакцинация детей будет проходить в прививочных пунктах при школах, также, если мама желает вакцинировать ребёнка в поликлиниках, есть прививочные кабинеты во всех медицинских организациях. В торговых центрах пока прививать не будем», - отметила заместитель руководителя управления общественного здравоохранения Алия Рустемова.

По словам спикера, вакцина будет храниться в морозильных оборудованиях, которые имеют температуру от -60 до -80 градусов. Вакцина будет храниться в замороженном состоянии и раздаваться медорганизациям согласно заявкам. Медорганизации будут забирать вакцины в термоконтейнерах и хранить в холодильниках от +2 до +8 градусов.

«В этих условиях она естественно разморозится. Вакцина может храниться в течение месяца. Повторная заморозка запрещается», - добавила Алия Рустемова.

О том, как правильно прививаться вакциной «Pfizer», каким категориям граждан она рекомендована и какие побочные эффекты могут возникнуть при вакцинации можно прочесть здесь.

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#Нур-Султан   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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