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Вакцину Pfizer получили 2276 женщин и подростков в Атырауской области

27 Декабря 2021 01:17
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Вакцину Pfizer получили 2276 женщин и подростков в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области вакцину Pfizer получили 2276 беременных и кормящих женщин, а также подростков в возрасте от 12 до 18 лет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, вакциной Pfizer привито 2 276 человек. Из них: 120 беременных женщин; 1174 кормящие матери; 982 подростка в возрасте от 12 до 18 лет.

«Женщины вакцинацию проходят при их добровольном согласии. Подростки с согласия законных представителей», - подчеркнули в управлении здравоохранения Атырауской области.

Ранее сообщалось, что почти семь тысяч жителей Атырауской области ревакцинировались от КВИ.

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#Атырауская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Виктор Сутягин

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