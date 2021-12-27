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Вакцину Pfizer получили 2276 женщин и подростков в Атырауской области
27 Декабря 2021 01:17
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области вакцину Pfizer получили 2276 беременных и кормящих женщин, а также подростков в возрасте от 12 до 18 лет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, вакциной Pfizer привито 2 276 человек. Из них: 120 беременных женщин; 1174 кормящие матери; 982 подростка в возрасте от 12 до 18 лет.
«Женщины вакцинацию проходят при их добровольном согласии. Подростки с согласия законных представителей», - подчеркнули в управлении здравоохранения Атырауской области.
Ранее сообщалось, что почти семь тысяч жителей Атырауской области ревакцинировались от КВИ.
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