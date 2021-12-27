«Вакцину Pfizer будут испытывать на людях до 2025 года» - рассылка оказалась манипуляцией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казнете распространяется сообщение о том, что вакцину Pfizer будут испытывать на людях до 2025 года. Такой вывод противники вакцинации сделали после прочтения документа об одобрении вакцины, опубликованного на официальном портале Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). StopFake.kz рассказывает, почему это утверждение является манипуляцией, передает МИА «Казинформ».

Приведенный в рассылке список исследований и сроков их проведения действительно изложен в Письме одобрения, выданном вакцине Comirnaty, произведенной компаниями Pfizer/BioNTech. Однако противники вакцинации вырвали этот список из контекста, исказив тем самым смысл испытаний.

На самом деле в документе перед списком исследований указано, что они будут являться постмаркетинговыми.

Постмаркетинговые исследования обычно проводятся уже после того, как продукт прошел необходимые доклинические и клинические исследования, подтвердившие его эффективность и безопасность. Необходимы же они для того, чтобы получить более полную картину результатов применения того или иного препарата.

Постмаркетинговые исследования или наблюдения не являются клиническими испытаниями, так как они менее строгие. Также следует обратить внимание на то, что точная дозировка, возможные побочные эффекты, эффективность и прочие показатели, необходимые для того, чтобы препарат был одобрен государственным или международным регулятором и допущен на рынок, определяются в ходе клинических испытаний.

Таких клинических испытаний вакцина Comirnaty прошла 49. Из них девять на первой стадии, 28 на второй и 12 на третьей. Добровольцев набирали в 23 странах, таких как США, Канада, Великобритания, Франция, Германия и других.

16 декабря текущего года FDA выпустило обновленное Письмо одобрения вакцины Comirnaty, в котором учитывались результаты проведенных с момента публикации первого документа испытаний. В письме от 16 декабря говорится: «Основываясь на этих данных, FDA пришло к выводу, что вполне оправданно полагать, что вакцина Pfizer/BioNTech COVID-19 может быть эффективной у лиц в возрасте от 12 до 15 лет. Кроме того, FDA определило разумным заключить, основываясь на совокупности полученных данных, что потенциал всех преимуществ вакцины Pfizer/BioNTech для профилактики COVID-19 перевешивает известные и потенциальные риски развития неблагоприятных реакций у лиц от 12 до 15 лет».

Таким образом, выдержки из документа с расписанием испытаний вакцины вовсе не доказывают того, что препарат все еще проверяют на эффективность и безопасность. Документ, из которого они взяты, напротив, говорит о том, что наблюдение за качеством препарата продолжается и после того, как его выпустили на рынок, завершив все 49 клинических испытаний.