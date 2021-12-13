Вакцину Pfizer активно получают актюбинцы

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актюбинцы активно получают вакцину Pfizer, побочных действий у вакцины не выявлено. Об этом рассказали представители управления здравоохранения на брифинге в РСК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя руководителя управления здравоохранения Бекболата Избасарова, на сегодняшний день первый компонент вакцины Pfizer получили около трех тысяч человек.

«Вакцину Pfizer получили 2892 человека, в том числе 154 беременных, 967 кормящих женщин и 1771 подросток. Побочных действий у вакцины выявлено не было», - сказал Б. Избасаров.

Ревакцинацию получили 3346 актюбинцев. Всего в регион было завезено более 900 тысяч доз вакцин, полный курс вакцинации получили более 335 тысяч человек.

С каждым днем показатели заболеваемости КВИ в Актюбинской области снижаются, однако врачи призвали актюбинцев вакцинироваться и ревакцинироваться особенно в связи с появлением нового штамма «омикрон». Отметим, за прошлые сутки в регионе выявлено всего два случая КВИ.

«Мы прививаем вакцинами «Спутник», QazVac. Для ревакцинации рекомендуем QazVac. Всех жителей просим до конца года максимально привиться, защитить себя от КВИ, учитывая, что появился новый штамм «омикрон», необходимо подготовиться заранее, защитить свой организм. Вы видите результат вакцинации, эпидситуация в регионе неплохая, но надо и дальше вакцинироваться и ревакцинироваться. Только за счет вакцинации сможем удерживать показатели на таком уровне», - считает Б.Избасаров.

По его словам, на данный момент в инфекционных стационарах находятся 67 пациентов с КВИ, на аппаратах ИВЛ - 5 человек. 5 детей находится на амбулаторном лечении, также 5 беременных с КВИ находятся под наблюдением, 4 беременных женщины лечатся в стационарах.

«С уменьшением госпитализации постепенно уменьшаем коечный фонд. Так мы приостановили госпитализацию в фтизиопульмонологическом центре», - добавил он.