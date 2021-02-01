Вакцину от КВИ первыми в Павлодарской области получат замакима и главы медведомств

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Вакцины, поступившие в регион, люди начнут добровольно получать сегодня в 15:00, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Будет вакцинация в 15:00 на базе поликлиники № 2», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе управления здравоохранения Павлодарской области.

По данным облздрава, первыми вакцину получат заместители акима области Айзада Курманова и Алия Арынова, руководитель управления здравоохранения региона Айдар Ситказинов и руководитель областного представительства Фонда социального медицинского страхования Нурлан Касимов.

Первая партия вакцины против COVID-19 в Павлодарскую область поступила до этого: 1200 доз препарата «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) доставили на склад областной больницы имени Г. Султанова.

«По распределению Министерства здравоохранения на Павлодарскую область выделено 80 000 доз вакцины против COVID-19. Первую партию препарата - 1200 доз - доставили в регион и оставили на хранение на складе Павлодарской областной больницы имени Г. Султанова, оборудованном морозильным оборудованием объемом 2,2 кубического метра, - отметили в облздраве. - В ближайшее время склад оснастят ещё тремя специальными холодильными камерами в 1,2 кубометра. В случае необходимости медработники задействуют склад областного центра крови, где установлено морозильное оборудование в 0,48 кубического метра».

Для вакцинирования на местах в 31 поликлинику Павлодара и районов Павлодарской области препараты будут доставлять в специальных термоконтейнерах. Вакцинацию населения будут проводить в 107 прививочных кабинетах на базе организаций первичной медико-социальной помощи. Чтобы провести качественную прививочную кампанию, 1125 медработников прошли курс подготовки.

«Вакцинация будет проводиться на добровольной основе», - подчеркнули облздраве.