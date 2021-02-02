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    22:11, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    Вакцину от коронавируса получил начальник полиции СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Начальник департамента полиции Северо-Казахстанской области Марат Тулебаев вакцинировался от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На своей странице в социальной сети Facebook М.Тулебаев написал, что надеется на эффективность вакцины, свой организм и иммунитет.

    «Сегодня получил вакцину от коронавируса «Спутник V». Изучив все «за» и «против», пришел к выводу о необходимости вакцинации. Сегодня прошел все обязательные процедуры, получил результаты анализов. Самочувствие нормальное, нахожусь на рабочем месте. Получил вакцину в числе первых еще и потому, что с самого начала пандемии полицейские вместе с медиками были на первых позициях борьбы с коронавирусом. Думаю, немаловажно и для личного состава быть примером», - рассказал Марат Тулебаев.

    Глава полиции области уверен, что вакцинация позволит системе здравоохранения справиться с ситуацией и защитить население от коронавируса.

    «Оглядываясь назад, хочется отметить, сколько трудностей мы преодолели вместе с населением. Больше не хочется повторения», - написал Марат Тулебаев.

    Напомним, вакцину от коронавируса 1 февраля получили главный санитарный врач области Асет Жуматаев, а также заместитель руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов.


    Теги:
    Здравоохранение Северо-Казахстанская область Вакцинация Регионы Казахстана Правоохранительные органы
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