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    14:50, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    Вакцину от коронавируса получают сотрудники ДУИС по Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Вакцину от коронавируса получают сотрудники ДУИС по Павлодарской области. Кроме сотрудников колоний, вакцину получат и заключенные, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Павлодарской области проводится вакцинация сотрудников уголовно-исполнительной системы против коронавирусной инфекции. Сотрудники колоний, пробации и департамента прививаются вакциной «Спутник V» в поликлинике города, ежедневно по 15-20 человек», - сообщили прессе в департаменте уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области.

    Одним из первых вакцину получили первый руководитель ДУИС по региону Адлет Мустафинов и весь руководящий состав ведомства, добавили в пресс-службе ДУИС.

    «На сегодняшний день вакцину получили более ста сотрудников. Чтобы соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, из каждого учреждения ежедневно прививку получают по 15-20 человек, – сказал начальник департамента УИС по Павлодарской области, Адлет Мустафинов. - Все перенесли хорошо. До конца апреля планируем провакцинировать весь личный состав».

    В департаменте заверили, что, получив вакцины, сотрудники продолжают соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы: они носят маски и пользуются антисептиками.

    «Кроме сотрудников колоний, вакцину получат и заключенные. На сегодня в учреждении АП-162/10 вакцину получили более 20 осужденных», - подчеркнули в пресс-службе.

    Это только первый этап вакцинации представителей сферы уголовно-исполнительной системы. Через 21 день по правилам получения прививки пройдёт второй этап.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Правоохранительные органы Павлодарская область
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