Вакцину от коронавируса для животных разработают казахстанские ученые

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности планируют разработать вакцину от коронавируса для животных. Об этом сообщил вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Перед институтом (НИИПББ) поставлена задача по разработке вакцины против COVID для животных. Мы знаем, что животные также могут переносить болезнь и могут являться переносчиками. Чтобы они не заражали людей, такая вакцина нужна. Поэтому, перед институтом поставлена такая задача», - заявил Мирас Дауленов в ходе брифинга в СЦК.

Напомним, 15 апреля завершается 50% третьей фазы клинических исследований казахстанской вакцины QazCovid-in.

Как научный институт работает и разрабатывает казахстанскую вакцину от коронавируса, подробнее в материале читайте по ссылке.