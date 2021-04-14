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    13:22, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    Вакцину от коронавируса для животных разработают казахстанские ученые

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности планируют разработать вакцину от коронавируса для животных. Об этом сообщил вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Перед институтом (НИИПББ) поставлена задача по разработке вакцины против COVID для животных. Мы знаем, что животные также могут переносить болезнь и могут являться переносчиками. Чтобы они не заражали людей, такая вакцина нужна. Поэтому, перед институтом поставлена такая задача», - заявил Мирас Дауленов в ходе брифинга в СЦК.

    Напомним, 15 апреля завершается 50% третьей фазы клинических исследований казахстанской вакцины QazCovid-in.

    Как научный институт работает и разрабатывает казахстанскую вакцину от коронавируса, подробнее в материале читайте по ссылке.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Другие государственные органы МОН Главная Общество
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