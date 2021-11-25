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Вакцину от коронавируса для подростков зарегистрировали в России

Редактор:  
Гульмира Байзакова
25 Ноября 2021, 12:25
Вакцину от коронавируса для подростков зарегистрировали в России

МОСКВА. ТАСС- КАЗИНФОРМ - Вакцина от новой коронавирусной инфекции «Спутник М» для подростков получила регистрацию в РФ. Об этом в среду на пресс-конференции сообщил заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Получено разрешение на использование «Спутника» уже в детской популяции, вакцина получила регистрацию, можем поделиться этим радостным фактом», - сказал он.

В среду вице-премьер Татьяна Голикова также сообщила, что вакцина для детей поступит в гражданский оборот в РФ не раньше конца декабря.

Клинические исследования «Спутника V» среди детей в возрасте от 12 до 17 лет стартовали в Москве 5 июня. Как пояснял ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, концентрацию вакцины от коронавируса «Спутник V» снизили в пять раз для вакцинации подростков и в 10 раз для детей младшего возраста.

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