Вакцину на основе трех штаммов COVID-19 разрабатывают в России
МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Вакцина против коронавируса на основе вирусоподобных частиц, разрабатываемая в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, будет содержать элементы S-белка от трех штаммов: «уханьского», «дельты» и «омикрона», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19 в Казахстане.
Об этом сообщил директор учреждения Александр Гинцбург.
Он отметил, что вакцина будет очень актуальна в условиях постоянной мутации ковида. В ее состав довольно легко можно ввести новые антигенные варианты — на тот случай, если одновременно будут циркулировать несколько штаммов коронавируса. Это сейчас и наблюдается: «дельтой» заражаются наравне с «омикроном», пояснил учёный.
Минздрав одобрил проведение I и II фаз клинических исследований препарата для граждан от 18 до 55 лет. Вакцина может появиться в гражданском обороте в России к осени, если исследования пройдут успешно, уточнил Гинцбург.
- Масочный режим отменят в Узбекистане с 1 марта
- Украина разорвала дипломатические отношения с Россией
- Бездоказательно: В 2022 году вакцины убьют миллионы людей
- 480 тысяч жителей Нур-Султана прошли полный курс вакцинации от коронавируса
- Бездоказательно: У вакцинированных против COVID-19 высокий риск тромбозов
- Выгодно ли сейчас покупать автомобили из России – мнение экспертов
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана