20 Мая 2022 16:33

Вакциной Pfizer против КВИ вакцинируют всех желающих в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК расширило список желающих получить вакцину Pfizer. Таким образом, в столице активно продолжают вакцинировать 1 и 2 компонентом не только подлежащий ранее контингент, но и всех желающих граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Как сообщает Управление общественного здравоохранения города, оба компонента могут получить все, вне зависимости от выезда за рубеж по определенным причинам с подтверждающими документами или иностранные граждане, проживающие на территории страны. Интервал между получением повторного курса вакцинации Pfizer и последней ревакцинацией должен составлять 3-6 месяцев.

Если человек прошел только полный курс иммунизации без ревакцинации, то спустя полгода можно получить снова два компонента Pfizer.

В ведомстве напомнили, что сейчас в стране отмечается циркуляция других штаммов коронавируса, в связи с этим нужно позаботиться о своем здоровье и защитить иммунитет вакцинацией против инфекции.

«Как сообщило ранее Министерство здравоохранения, по результатам скрининга установлена циркуляция различных вариантов штаммов коронавирусной инфекции. Новый вид вируса - «стелс-омикрон», который менее опасный, чем дельта-штамм, но все же является заразным и может ослабить иммунитет. Мы вновь призываем всех граждан получить вакцину как можно скорее и быть защищенным. Тем более, сейчас список желающих получить Pfizer расширен, имеются все условия для получения вакцины, достаточное количество доз как этой вакцины, так и других производителей», - уточнили в Управлении.

В столице прививочные пункты имеются в 26 организациях первичной медико-санитарной помощи и в торговом комплексе Абу-Даби Плаза. Американская вакцина доступна как в медицинских организациях, так и в ТРЦ.

Как сообщалось ранее, около 3,3 млн доз вакцин от коронавируса осталось в стране. По информации Министерства здравоохранения, в наличии имеется 700 тыс. доз вакцины QazVac, Sinofarm – 1,5 млн доз, Pfizer – 1,1 млн доз.

Ранее в Минздраве прокомментировали эффективность вакцинации против новых штаммов коронавирусной инфекции. В 12 регионах Казахстана обнаружили «стелс-омикрон»-штамм коронавирусной инфекции.