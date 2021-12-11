Вакциной Pfizer привито более 1200 женщин и подростков в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области вакциной Pfizer привито более 1200 подростков, беременных и кормящих женщин, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции привито 1230 человек. Из них 65 беременных женщин, 620 кормящих матерей, 545 подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

«Прививки от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer беременным и кормящим женщинам делаются при их добровольном согласии. Подростков вакцинируют при согласии их официальных представителей», - подчеркнули в управлении здравоохранения Атырауской области.

Напомним, в конце ноября в Казахстан поступило 645 тысяч доз вакцины Pfizer. На сегодня свыше 169 тысяч человек привились первым компонентом Pfizer в Казахстане.