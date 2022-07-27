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Вакциной «Pfizer» привились более 39 тыс. беременных женщин в Казахстане
27 Июля 2022 09:03

Вакциной «Pfizer» привились более 39 тыс. беременных женщин в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан обновило данные по вакцинации против КВИ подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

На 27 июля вакциной «Pfizer» в Казахстане провакцинировано: первым компонентом – 1 млн 232 тыс. 019 человек, вторым компонентом – 1 млн 181 тыс. 109 человек.

Из них первой дозой: подростки – 869 898, беременные женщины – 41 338, кормящие женщины – 145 113. Второй дозой: подростки – 851 495, беременные женщины – 39 041, кормящие женщины – 140 510.

Ранее сообщалось, что лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 20 тыс. 958 казахстанцев, за прошедшие сутки зарегистрировано 2 тыс. 684 заболевших коронавирусной инфекцией, выздоровели от КВИ 1 тыс. 314 казахстанцев. Полный курс вакцинации против COVID-19 прошли 9328091 человек в РК.

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