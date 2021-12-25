+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 1 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Вакциной Pfizer привили более трех тысяч актюбинских подростков

25 Декабря 2021 01:01
Поделиться:
Вакциной Pfizer привили более трех тысяч актюбинских подростков

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области препаратом Pfizer вакцинировано более 3 тысяч подростков. Об этом на брифинге в РСК рассказала заместитель руководителя управления здравоохранения области Айгуль Аманжулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Свыше 60 пациентов с КВИ находятся в больницах Атырауской области
Кабинет компьютерной томографии открылся в Тупкараганском районе Мангистауской области Травмированному бойцу ММА провели операцию в Нур-Султане Новый список нарушителей с «красным» статусом появился в Алматы

По словам А.Аманжуловой, в регион всего было завезено более 40 тысяч доз препарата Pfizer. На сегодня число привитых данной вакциной составило около 5 тысяч человек.

«В регион завезено более 40 тысяч доз вакцины Комирнати. На сегодняшний день охват вакцинацией препаратом Pfizer составляет 4999 человек. Из них 3144 подростков, 1569 кормящих женщин и 287 беременных», - сообщила Айгуль Аманжулова.

Ревакцинацией охвачено 18 тысяч человек. Всего в регионе обоими компонентами вакцин от КВИ охвачено 340855 человек.

Актюбинский регион входит в «зеленую» зону по коронавирусу. Всего в регионе заболели более 34 тысяч человек, из которых 615 умерли.

«В регионе всего было зарегистрировано более 34 тысяч случаев КВИ, из них выздоровели более 33 тысяч человек, к сожалению, 615 пациентов умерли. В инфекционных стационарах находятся 39 человек, из них 10 - в реанимации. Среди детей КВИ болеют 6 человек, они получают амбулаторное лечение, среди беременных - 4 случая, из них 3 человека находятся на стационарном лечении. В карантинные стационары госпитализированы 8 человек. Загруженность инфекционных коек составляет 41 процент, реанимационных коек - 50 процентов», - сказала Айгуль Аманжулова.

Подписывайтесь на наш канал:

#Актюбинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Новости по теме
Свыше 60 пациентов с КВИ находятся в больницах Атырауской области
Кабинет компьютерной томографии открылся в Тупкараганском районе Мангистауской области
Травмированному бойцу ММА провели операцию в Нур-Султане
Новый список нарушителей с «красным» статусом появился в Алматы
Популярное
1 Новые правила приема на работу педагогов вводят в Казахстане
2 460 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
3 Коронавирус в Казахстане: три региона - в «желтой» зоне
4 Открытие крупной развязки в Алматы: в схему движения вновь внесли изменения
5 Об ухудшениях погодных условий предупредили водителей в Нур-Султане
6 Почему срок использования пенсионных излишков сократили до 20 дней в Казахстане
Читайте также
Более 2 млн саженцев высажено на территории лесного фонда Актюбинской области
Травмированному бойцу ММА провели операцию в Нур-Султане
Новые правила приема на работу педагогов вводят в Казахстане
460 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Коронавирус в Казахстане: три региона - в «желтой» зоне
Открытие крупной развязки в Алматы: в схему движения вновь внесли изменения
Об ухудшениях погодных условий предупредили водителей в Нур-Султане
Почему срок использования пенсионных излишков сократили до 20 дней в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив