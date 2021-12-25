Вакциной Pfizer привили более трех тысяч актюбинских подростков

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области препаратом Pfizer вакцинировано более 3 тысяч подростков. Об этом на брифинге в РСК рассказала заместитель руководителя управления здравоохранения области Айгуль Аманжулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам А.Аманжуловой, в регион всего было завезено более 40 тысяч доз препарата Pfizer. На сегодня число привитых данной вакциной составило около 5 тысяч человек.

«В регион завезено более 40 тысяч доз вакцины Комирнати. На сегодняшний день охват вакцинацией препаратом Pfizer составляет 4999 человек. Из них 3144 подростков, 1569 кормящих женщин и 287 беременных», - сообщила Айгуль Аманжулова.

Ревакцинацией охвачено 18 тысяч человек. Всего в регионе обоими компонентами вакцин от КВИ охвачено 340855 человек.

Актюбинский регион входит в «зеленую» зону по коронавирусу. Всего в регионе заболели более 34 тысяч человек, из которых 615 умерли.

«В регионе всего было зарегистрировано более 34 тысяч случаев КВИ, из них выздоровели более 33 тысяч человек, к сожалению, 615 пациентов умерли. В инфекционных стационарах находятся 39 человек, из них 10 - в реанимации. Среди детей КВИ болеют 6 человек, они получают амбулаторное лечение, среди беременных - 4 случая, из них 3 человека находятся на стационарном лечении. В карантинные стационары госпитализированы 8 человек. Загруженность инфекционных коек составляет 41 процент, реанимационных коек - 50 процентов», - сказала Айгуль Аманжулова.