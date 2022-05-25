25 Мая 2022 10:59

Вакциной Pfizer полностью провакцинированы более 1 млн 21 тыс. казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 25 мая 2022 года в Казахстане вакциной «Pfizer» полностью провакцинированы 1 млн 21 тыс. 972 человека. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Первым компонентом – 1 143 837 человек, вторым компонентом – 1 021 972 человека.

Первым компонентом: подростки – 846 952, беременные женщины – 39 469, кормящие женщины – 140 496. Вторым компонентом: подростки – 796 701, беременные женщины – 35 321, кормящие женщины – 129 239.

Ранее сообщалось, что первым компонентом вакцины против COVID-19 привились более 9,5 млн казахстанцев.