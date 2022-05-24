11:43
24 Мая 2022 10:33
Вакциной Pfizer полностью провакцинированы более 1 млн 17 тыс. казахстанцев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 24 мая 2022 года в Казахстане вакциной «Pfizer» полностью провакцинированы 1 млн 17 тыс. 43 человека. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Первым компонентом – 1 138 450 человек, вторым компонентом – 1 017 043 человека.
Первым компонентом: подростки – 845 293, беременные женщины – 39 378, кормящие женщины – 140 177.
Вторым компонентом: подростки – 794 300, беременные женщины – 35 235, кормящие женщины – 128 758.
Ранее сообщалось, что первым компонентом вакцины против COVID-19 привились почти 9,5 млн казахстанцев.
Читайте также
Лента новостей
11:40
11:27
11:25
11:17
11:08
11:06
10:54
10:53
10:47
10:43
10:40
10:33
10:30
10:25
10:17
10:13
09:44
09:30
09:14