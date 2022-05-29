13:26
29 Мая 2022 12:11
Вакциной Pfizer полностью провакцинированы 1 млн 41 тыс. 393 казахстанца
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 28 мая 2022 года вакциной «Pfizer» в Казахстане полностью провакцинированы 1 млн 36 тыс. 625 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Первым компонентом – 1 млн 163 тыс. 320 человек, вторым компонентом – 1 млн 41 тыс. 393 человека. Из них первым компонентом: подростки – 851948, беременные женщины – 39 957, кормящие женщины – 141 647.
Вторым компонентом: подростки – 804 556, беременные женщины – 35 845, кормящие женщины – 130 482.
Ранее сообщалось, что полностью вакцинировались от КВИ 9 млн 279 тыс. 937 казахстанцев.
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