13:05
28 Мая 2022 12:12
Вакциной Pfizer полностью провакцинированы 1 млн 36 тыс. 625 казахстанцев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 28 мая 2022 года вакциной «Pfizer» в Казахстане полностью провакцинированы 1 млн 36 тыс. 625 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Первым компонентом – 1 млн 158 тыс. 766 человек, вторым компонентом – 1 млн 36 тыс. 625 человек.
Из них первым компонентом: подростки – 850 710, беременные женщины – 39 808, кормящие женщины – 141 314.
Вторым компонентом: подростки – 802 698, беременные женщины – 35 743, кормящие женщины – 130 209.
Ранее сообщалось, что полностью вакцинировались от КВИ 9 278 614 казахстанцев.
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