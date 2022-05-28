28 Мая 2022 12:12

Вакциной Pfizer полностью провакцинированы 1 млн 36 тыс. 625 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 28 мая 2022 года вакциной «Pfizer» в Казахстане полностью провакцинированы 1 млн 36 тыс. 625 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Первым компонентом – 1 млн 158 тыс. 766 человек, вторым компонентом – 1 млн 36 тыс. 625 человек.

Из них первым компонентом: подростки – 850 710, беременные женщины – 39 808, кормящие женщины – 141 314.

Вторым компонентом: подростки – 802 698, беременные женщины – 35 743, кормящие женщины – 130 209.

Ранее сообщалось, что полностью вакцинировались от КВИ 9 278 614 казахстанцев.



