11:10
27 Мая 2022 10:53
Вакциной Pfizer полностью провакцинированы 1 млн 31 тыс. 304 казахстанца
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 27 мая 2022 года вакциной «Pfizer» в Казахстане полностью провакцинированы 1 млн 31 тыс. 304 человека. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Первым компонентом – 1 млн 153 тыс. 843 человека, вторым компонентом – 1 млн 31 тыс. 304 человека. Из них первым компонентом: подростки – 849 504, беременные женщины – 39 666, кормящие женщины – 141 008. Вторым компонентом: подростки – 800 389, беременные женщины – 35 614, кормящие женщины – 129 867.
Ранее сообщалось, что полностью вакцинировались от КВИ 9 276 419 казахстанцев.
Читайте также
Лента новостей
11:07
11:04
11:01
10:53
10:47
10:44
10:41
10:36
10:33
10:21
10:11
10:05
09:58
09:55
09:43
09:32
09:21
09:11
08:51