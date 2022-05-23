23 Мая 2022 10:31

Вакциной Pfizer полностью провакцинированы 1 млн 16 тыс. 128 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 23 мая 2022 года вакциной «Pfizer» полностью провакцинированы 1 млн 16 тыс. 128 казахстанцев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Первым компонентом – 1 137 725 человек, вторым компонентом – 1 016 128 человек.

Первым компонентом: подростки – 845 138, беременные женщины – 39 370, кормящие женщины – 140 120.

Вторым компонентом: подростки – 793 924, беременные женщины – 35 221, кормящие женщины – 128 691.