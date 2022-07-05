Вакциной «Pfizer» полностью провакцинированы 1 млн 154 тыс. 450 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан опубликовало данные по количеству вакцинированных от коронавируса подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

По состоянию на 5 июля текущего года, в Казахстане вакциной Pfizer привились: первым компонентом – 1 млн 224 тыс. 600 человек, вторым компонентом – 1 млн 154 450 человек.

Из них первой дозой вакцинировались подростки – 867 539, беременные женщины – 41 219, кормящие женщины – 144 881. Второй дозой привились подростки – 841 690, беременные женщины – 38 435, кормящие женщины – 138 288.

Ранее сообщалось, что в торым компонентом против КВИ провакцинированы 9 млн 311 тыс. 581 казахстанец.

